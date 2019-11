Prinses Margriet gaat maandag 2 december in Den Haag naar de Henry Dunant-lezing van het Nederlandse Rode Kruis. Dit maakte de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekend.

De tweejaarlijkse lezing wordt gegeven door Patrick Gammaert, generaal-majoor der mariniers buiten dienst. Hij reflecteert op de zeven grondbeginselen van het Rode Kruis: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

Henry Dunant was de oprichter van het internationale Rode Kruis in 1863. Met de Henry Dunant-lezing wil het Rode Kruis, waar Margriet erevoorzitter van is, het maatschappelijk debat over humaniteit in de samenleving aanmoedigen.