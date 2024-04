Amalia op eerste staatsbanket met Pauwenstaartdiadeem

Prinses Amalia draagt tijdens haar eerste staatsbanket het zogenoemde Pauwenstaartdiadeem op haar hoofd. Het is de tweede keer dat ze het diadeem in het openbaar draagt.

In juni droeg Amalia hetzelfde diadeem op het gala ter ere van het huwelijk van de Jordaanse kroonprins Hoessein en zijn vrouw prinses Rajwa. In het verleden droeg haar moeder koningin Máxima het sieraad bij verschillende staatsbezoeken. De prinses draagt woensdag ook de bijpassende juwelen.

Máxima heeft woensdag gekozen voor de zogenoemde Stuart-diadeem. De grote diamant, die niet altijd in het diadeem is verwerkt, is dit keer ook te bewonderen. Het stuk was voor de laatste keer in vol ornaat te zien tijdens het staatsbanket in 2018 in Groot-Brittannië, toen Máxima en koning Willem-Alexander op bezoek waren bij koningin Elizabeth. De druppelvormige diamant is bijna 40 karaat.

Volgens Josine Droogendijk van de website modekoninginmaxima.nl draagt de koningin verder een lichtblauwe jurk van Jan Taminiau.