Amalia: oudste zijn brengt ook minder leuke dingen met zich mee

De oudste dochter van het koninklijk gezin zijn, brengt voor Amalia zeker “minder leuke dingen met zich mee”. Dat vertelt de 19-jarige prinses vrijdag tijdens de zomerfotosessie in Den Haag.

“‘Was ik maar’, vind ik geen goede instelling, want het is nu eenmaal zo. Het is de realiteit”, zegt de prinses, wanneer haar wordt gevraagd of ze er wel eens over nadenkt hoe het zou zijn om de tweede of de derde dochter te zijn. “Het brengt leuke dingen met zich mee, maar ook minder leuke.”

Prinses Amalia, die uiteindelijk haar vader koning Willem-Alexander zal opvolgen, zegt vooral “enorm dankbaar” te zijn voor haar “twee zusjes” en “hele lieve ouders natuurlijk” en hoe zij haar altijd steunen. “En dat ze altijd achter me staan in de positie die ik nu al heb en in de toekomst ga hebben.”

Haar jongere zus Alexia reageerde daar ook op. “Zowel Ariane als ik is volledig bereid om haar te steunen, waar dat kan of moet. Maar dat weet ze ook. En ik denk dat dat ook een rustgevende gedachte is.”