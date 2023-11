Beatrix bezoekt voormalige plantage op Curaçao

Prinses Beatrix heeft dinsdag geleerd over de geschiedenis van landhuis Savonet in het Christoffelpark op Curaçao. Vroeger bevond zich daar een van de grootste plantages van het eiland, nu is het landhuis een museum waar meer over de plantage en slavernij wordt verteld. De prinses kreeg een rondleiding door het museum.

Tijdens de rondleiding werd verteld over de geschiedenis van het landhuis, de renovatie ervan en het feit dat het mogelijk op de werelderfgoedlijst van UNESCO komt. Na enige tijd stil te hebben gestaan, liet de prinses weten graag verder te willen. “Leuk om te horen”, zei de prinses, “maar ik wil ook graag kijken”.

Ze stelde geregeld vragen in het museum waar verschillende aspecten van de geschiedenis worden behandeld. Zo werd ook meer verteld over de kruidendokters die vroeger actief waren en over hulpmiddelen die door de jaren heen door dokters zijn gebruikt.

Natuur

Ook werd tijdens het bezoek aan Savonet aandacht besteed aan de natuur. Onderzoeksinstituut Carmabi, dat onderzoek doet naar de biodiversiteit op het eiland, gaf aan het begin van de dag een les over de natuur in het bijzijn van de prinses. Na afloop van het museumbezoek kreeg de prinses meer te horen over plantensoorten en dieren op het eiland.

Prinses Beatrix bezocht vervolgens nationaal park Shete Boka, dat zich uitstrekt over een 10 kilometer lange kuststrook. Hier poseerde de prinses voor de pers en hoorde zij meer over het uitzichtpunt Boka Pistol.