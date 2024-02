Beatrix en Mabel bij uitgifte tiende Prins Friso Ingenieursprijs

Prinses Beatrix en prinses Mabel zijn volgende maand bij de uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs in de aula van De Haagse Hogeschool in Den Haag. Het is de tiende keer dat de prijs wordt uitgereikt. De winnaar mag zich een jaar lang Ingenieur van het Jaar noemen.

De Prins Friso Ingenieursprijs is een initiatief van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), de beroepsvereniging van ingenieurs. Met de prijs wil KIVI ingenieurs en hun werk zichtbaar maken. De prijs draagt de naam van de in 2013 overleden prins Friso, die zelf ook ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek was. Ook was hij lid van KIVI.

Prinses Mabel, weduwe van Friso, reikt de prijs woensdagavond 13 maart uit samen met Jacolien Eijer-De Jong, de president van KIVI. Mabel reikt daarnaast ook de KIVI Engineering Student Team Award uit. Deze prijs werd in 2022 mede door haar opgezet om een studententeam in het zonnetje te zetten dat zich onderscheidt in teamgeest, innovatiekracht, maatschappelijke impact en expertise.