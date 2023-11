Beatrix naar buurttuin en natuurgebieden op laatste dag Curaçao

Prinses Beatrix neemt woensdag een kijkje bij een buurttuin in de wijk Otrobanda in Willemstad (Curaçao). Het idee voor de buurttuinen ontstond in de coronapandemie. Niet alleen bieden de stadstuinen mensen de mogelijkheid om zelf groenten en fruit te verbouwen, maar ook om in contact te komen met de rest van de buurt. Ook hoort de prinses woensdag meer over twee natuurgebieden. De prinses arriveerde maandag op Curaçao en vliegt donderdagochtend naar Aruba, waar zij ook de vrijdag doorbrengt.

Het initiatief wordt ondersteund door het Oranje Fonds en werd dit jaar nog genomineerd voor een Appeltje van Oranje. De prinses gaat in gesprek met initiatiefnemers en vrijwilligers van de buurttuinen en bezoekt daarna Rif St. Marie en Hermanus, twee natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn via een brug. Daar krijgt zij meer te horen over de opvang van watervogels en over de koralen in het gebied, iets wat de prinses bij haar vorige bezoek aan het eiland nog wist te fascineren. “Die kunnen eten luisteren, voelen”, zei ze toen. “Dat weet eigenlijk niemand.” De dag wordt afgesloten met een diner bij de gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout.

Na woensdag neemt prinses Beatrix weer afscheid van haar geliefde eiland. Aanleiding voor het bezoek is een congres van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) over manieren om de ecosystemen op de eilanden te herstellen. De prinses is beschermvrouwe van de DCNA. Ook sociaal-maatschappelijke initiatieven komen aan bod tijdens het bezoek van de prinses aan Curaçao en Aruba.