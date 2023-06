Beatrix viert 75 jaar Stichting voor Vluchtelingen-Studenten

Prinses Beatrix was maandag in Utrecht aanwezig bij de viering van het 75-jarig bestaan van de Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF, waarvan zij beschermvrouwe is. De prinses woonde een symposium bij en sprak met gevluchte studenten, professionals en alumni die eerder door de UAF zijn begeleid.

De studenten en professionals vertelden aan de prinses over de omstandigheden waarmee ze te maken hadden als vluchteling, en over wat de steun van het UAF voor hen heeft betekend. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hield een toespraak tijdens de plenaire bijeenkomst.

Het UAF behartigt de belangen van gevluchte studenten en professionals. De organisatie werd in 1948 in het leven geroepen door samenwerkende Nederlandse universiteiten en helpt vluchtelingen op weg met advies, begeleiding, financiële steun en de inzet van haar netwerk. Sinds de oprichting heeft het UAF 40.000 gevluchte studenten en professionals begeleid, afkomstig uit ruim tachtig landen.