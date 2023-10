Claus, Willem-Alexander, Amalia: liefhebbers van Afrika

Van 18 tot 20 oktober gaan koning Willem-Alexander en koningin Máxima voor het eerst op een Afrikaans staatsbezoek. Vele royals gingen hen voor en hebben het werelddeel in hun hart gesloten.

Drie generaties met een sterke band: Bernhard, Claus en Willem-Alexander

De interesse voor Afrika is Willem-Alexander met de paplepel ingegoten door prins Claus. Zijn vader woonde als kind enkele jaren met zijn ouders en zusjes in Tanganyika, het huidige Tanzania. Claus’ vader was er bedrijfsleider van een koffie- en sisalplantage. Claus vertelde later dat hij hier bijzonder gelukkig was, hij bleef de rest van zijn leven geboeid door Afrika. Op allerlei manieren kwamen het continent en de prins altijd weer met elkaar in contact. Hij nam Willem-Alexander voor het eerst mee naar Tanzania in 1995 tijdens een werkreis, ook naar de plek waar hij opgroeide. “Lichtpunt is dat de mensen hier niet vertwijfelen, dat ze altijd vrolijk zijn, dat ze lachen, dat ze altijd gastvrij zijn”, vertelde Claus tijdens deze reis. Ook door prins Bernhard werd Willem-Alexander geprikkeld met diens liefde voor Afrika. Hij voelde zich er thuis, had er zelfs graag willen sterven als het had gekund. In zijn eerste jaren ging hij regelmatig naar Tanzania om te jagen op de Big Five, maar later kwam hij waarschijnlijk tot een beter inzicht en verwisselde hij het geweer steeds vaker voor de fotocamera. Hij werd in 1961 gevraagd om president te worden van een nieuwe organisatie, het Wereld Natuur Fonds. In die hoedanigheid werd hij dus naast jager juist ook voortrekker van behoud van het landschap en wildbeheer in Afrika. Willem-Alexander kwam er in 1989 voor het eerst, hij vloog als piloot voor Flying Doctors in Kenia. Hij nam de functie van beschermheer van de stichting over van zijn grootvader. “Afrika heeft me vanaf dag één gegrepen: de geur, het licht en de weidsheid, maar ook de manier van leven en de mensen.”

Claus en Beatrix (filmend in de auto) op safari in Kenia

Alleen met de natuur: Amalia

Met een groep van negen meiden vloog prinses Amalia in 2019 naar Zuid-Afrika, zo vertelde ze in 2021 aan Claudia de Breij voor haar boek Amalia. Veertien dagen lang was ze daar zonder haar ouders, en zonder telefoon. Er werden flinke afstanden gewandeld door de savanne en er werd geslapen onder de sterrenhemel. Amalia leerde er zelf vuur maken en klokkijken aan de hand van de sterren. Maar het meest indrukwekkende was waarschijnlijk de veertig uur die ze daar alleen op een berg doorbracht. Zonder boek, telefoon of horloge. Alleen een opschrijfboekje en een pen mochten er mee de berg op. “Toen he ik daarin een brief geschreven aan mijn tante. Aan Inés. Met wat ik nog kwijt wilde.” Máxima’s zusje Inés Zorreguieta beroofde zich in juni 2018 van het leven.

Amalia op haar berg in Zuid-Afrika

Eeuwige liefde: Harry

Voor prins Harry is Afrika onlosmakelijk verbonden met meerdere levensveranderende momenten. Het is Charles geweest die Harry introduceerde in Afrika en daarmee bij zijn zoon een zaadje plantte voor zijn grote liefde voor dit werelddeel. Charles nam Harry mee op een werkreis naar Zuid-Afrika, niet lang na het overlijden van moeder Diana. Harry’s beroemde foto met de Spice Girls, die er optraden tijdens een concert ter ere van Nelson Mandela, is de eerste keer dat hij in het openbaar verscheen nadat hij door Londen achter de kist van zijn moeder aan liep. Een paar jaar later stuurde Charles Harry en William met een bodyguard en een nanny nogmaals naar Afrika, en hier ontdekte Harry een kant van het leven die hij niet vond in het voor hem eenzame paleisleven. Hij genoot van de ongetemde natuur en maakte er vrienden voor het leven. Hij keerde meerdere malen terug en zijn tijd in Afrika was therapeutisch bij het traumatische verlies van zijn moeder, zijn moeizame relatie met zijn vader en broer en zijn haat richting de Britse pers. Harry deed er regelmatig vrijwilligerswerk en hij richtte de stichting Sentebale op die kinderen in Lesotho en Botswana helpt bij een beter toekomstperspectief. In 2016 haalde hij Meghan naar Botswana voor wat in feite hun derde date was. Ze gingen vijf dagen op safari, waar hun liefde al snel vaste vorm kreeg. Fast forward naar 2019. Harry maakt met Meghan en de paar maanden oude Archie een werkreis namens Elizabeth naar Malawi, Angola, Zuid-Afrika en Botswana. Het is tijdens deze reis dat Meghan in een interview met slechts één verslaggever deelt hoe slecht het eigenlijk met haar gaat. Het interview brengt een schok teweeg in het Verenigd Koninkrijk en het is het eerste teken aan de wand van het afscheid dat het stel uiteindelijk neemt van het koninklijke leven.



Prins Harry in Lesotho

