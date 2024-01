Eloise over kritiek Jeroen Snel: ik heb me rot gelachen

Eloise heeft zich “rot gelachen” om de kritiek die royaltyverslaggever Jeroen Snel begin dit jaar op haar had. Dat vertelt de gravin in een interview met LINDA.meiden. Snel noemde het een “grensgevalletje” dat Eloise in het programma Het Perfecte Plaatje in haar badpak verscheen.

“Ik wil er geen big deal van maken, maar ja, ik heb wel het idee dat er veel ogen op me zijn gericht. Er wordt irritant veel opgepikt van wat ik doe en mensen vinden er ook van alles van”, vertelt de 21-jarige influencer. Na de kritiek van Snel kreeg Eloise een hoop bijval op sociale media. “Op zo’n moment denk ik: boeiuh. Ik heb me rot gelachen om die kritiek, maar misschien had ik dat niet gedaan als niet zó veel mensen aan mijn kant stonden.”

Eloise trekt zich weinig aan van de kritiek die ze krijgt, ook omdat ze niet alles meekrijgt. “Dat ik veel aan mijn achternaam te danken zou hebben, hoor ik ook vaak. Ik ga niet zeggen dat ik het allemaal zelf heb gedaan, maar je moet het uiteindelijk wel zelf dóén. Als ik een bitch zou zijn, zou niemand me volgen.”