Eloise van Oranje schrijft kinderboek over fast fashion

Eloise van Oranje heeft een kinderboek geschreven over fast fashion. Dat deed de 21-jarige gravin in samenwerking met de Schone Kleren Campagne. De boeken zijn van 6 tot en met 9 november gratis verkrijgbaar bij Kruidvat.

Fast fashion is goedkope kleding, die vaak van mindere kwaliteit is en wordt geproduceerd in ontwikkelingslanden. Ook wordt de kleding vaak niet lang gedragen en is het dus niet duurzaam. “Schone Kleren Campagne staat niet alleen voor betere werkomstandigheden, maar ook voor eerlijke kledingproductie, wat ik heel belangrijk vind”, zegt Eloise over het boek. “Ik hoop dat ik door middel van dit boek deze boodschap kan doorgeven.”

Het boek maakt deel uit van de serie Onze Wereldboeken waarbij maatschappelijke thema’s toegankelijk worden gemaakt voor kinderen. De thema’s zijn gekoppeld aan een goed doel. Ook StukTV-presentator Giel de Winter heeft een kinderboek geschreven, in samenwerking met Stichting Het Vergeten Kind. In zijn boek beschrijft De Winter hoe belangrijk het geven van oprechte aandacht is voor kinderen, zodat een kind zich veilig voelt en zelfvertrouwen kan ontwikkelen.

Een jaar geleden brachten Roxeanne Hazes en Buddy Vedder kinderboeken uit in de serie Onze Wereldboeken. Die gingen respectievelijk over pesten en het recyclen van plastic afval.