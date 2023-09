Gravin Eloise start platform voor gebruikte kleren en accessoires

Gravin Eloise heeft de website gelanceerd voor een nieuw platform waarop ze met tweedehandskleding en accessoires geld gaat inzamelen voor goede doelen. Het platform heet My Lima Lima en wordt gerund door Eloise, haar moeder Laurentien en Thomas Latcham.

“My Lima Lima vertegenwoordigt alles waar ik voor sta”, zegt Eloise op de website. “Mode met een positieve impact en duurzaam ondernemerschap voor een betere wereld. Ik hou ervan.” Uit de tekst die van prinses Laurentien op de site staat, blijkt dat het idee van haar komt. “Het idee om ongebruikte dingen van waarde om te toveren tot iets van waarde voor degenen die dat het meeste nodig hebben begon voor mijn eigen garderobe”, zegt ze. “Ik kan niet wachten om de eerste opbrengsten te delen met de goede doelen die we geselecteerd hebben, en om te laten zien wat voor impact dat gemaakt heeft!”

Eerder pleitte Eloise al voor het kopen van tweedehandskleding via een filmpje op Instagram. “Ik maak niet heel snel van dit soort filmpjes, maar ik dacht: ik moet het toch zeggen”, begon de gravin, die zelf naar eigen zeggen regelmatig tweedehandskleding koopt en verkoopt via een onlineplatform. Nu is ze daar dus een eigen bedrijf voor gestart, waar mensen met ongebruikte “pronkstukken” zich al kunnen melden.