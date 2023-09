Harry en Meghan doneren schoolspullen aan Nigeriaanse studentes

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn jonge Nigeriaanse studentes te hulp geschoten. Het stel heeft schoolspullen en menstruatieproducten gedoneerd.

Hun stichting Archewell werkte daarvoor samen met de organisatie The GEANCO Foundation, die zich inzet voor het onderwijs en de gezondheidszorg van meisjes in Nigeria. Medewerkers van beide organisaties werkten ter plaatse samen om de rugzakken van de studentes te vullen, staat op de website van Archewell.

Harry en Meghan doen met hun stichting vaker donaties aan organisaties of initiatieven in diverse landen. Zo steunden ze eerder ook slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.