Invictus Games weer te zien bij de NOS

De NOS zendt ook dit jaar beelden uit van de door prins Harry georganiseerde Invictus Games. Op 17 september wordt op NPO 1 aandacht besteed aan het internationale sporttoernooi voor psychisch en lichamelijk gewond geraakte militairen.

De NOS zendt reportages uit van Nederlandse deelnemers aan het toernooi in Düsseldorf. Saïda Maggé presenteert de uitzending en voormalig rolstoelbasketballer Marc van de Kuilen is commentator.

Harry heeft het sportevenement in het leven geroepen om door middel van sport herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te genereren voor gewonde militairen en veteranen. De hertog van Sussex is zelf twee keer uitgezonden naar Afghanistan. De Invictus Games worden sinds 2014 georganiseerd in steeds een ander land. Vorig jaar was Den Haag aan de beurt.