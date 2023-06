Koning en koningin beginnen staatsbezoek België bij koning Filip

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdag met een welkomstceremonie bij het Koninklijk Paleis in Brussel officieel welkom geheten voor het staatsbezoek aan België. Het koningspaar werd begroet door de Belgische koning Filip en koningin Mathilde.

De koningsparen stelden zich naast elkaar op op de rode loper en daarna werden de volksliederen van Nederland en België gespeeld. Na de inspectie van de erewacht gingen de koningsparen het paleis in en werden de delegaties aan elkaar voorgesteld in de Spiegelzaal van het paleis. Het koningspaar ondertekende vervolgens het Gulden Boek, een gastenboek voor officiële bezoeken.

Voor het paleis stonden enkele tientallen mensen naar de welkomstceremonie te kijken, opgesteld achter dranghekken. Een gedeelte van het publiek droeg oranje shirts of petten of had oranje ballonnen bij zich. Aan de lantarenpalen voor het paleis zijn speciaal voor het staatsbezoek Nederlandse en Belgische vlaggen opgehangen.

Het Nederlandse koningspaar brengt van dinsdag tot en met donderdag een bezoek aan het buurland. Aanleiding voor dit staatsbezoek is onder meer het tienjarig koningschap van zowel koning Willem-Alexander als koning Filip.