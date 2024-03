Koningin Mathilde: cacao moet echt duurzamer worden

Koningin Mathilde van België vindt dat cacao “echt duurzamer” moet worden. Dat zei de vorstin tegen persbureau Belga na een werkbezoek aan een cacaoplantage in Ivoorkust.

“Dat betekent geen ontbossing, geen kinderarbeid en waardig werk voor de producenten”, vervolgde Mathilde. “Dat is de boodschap die ik hier heb gehoord en die ik ga herhalen op andere fora zoals de Wereldcacaoconferentie.”

De koningin was de afgelopen dagen in Ivoorkust in haar rol van pleitbezorger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN).