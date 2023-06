Koningshuis stuurt geen fysieke dankkaartjes meer

Het koninklijk huis stuurt sinds begin dit jaar geen bedankkaart meer naar iedere afzonderlijke schrijver die iemand van de koninklijke familie een gelukswens heeft gestuurd. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) desgevraagd aan het ANP, nadat berichten hierover deze week op Twitter circuleerden.

Volgens de RVD ontvangen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun kinderen “vaak honderden, zo niet duizenden gelukwensen voor hun verjaardag of bijzondere gelegenheid. Daarvoor zijn zij iedereen elke keer zeer dankbaar en zij waarderen dit attente gebaar”.

Toch is er sinds begin dit jaar besloten om “mee te gaan met de tijd en niet langer iedere schrijver afzonderlijk een dankkaart te sturen”. In plaats daarvan besteedt het koninklijk huis via de eigen socialemediakanalen aandacht aan alle gelukswensen. “Voorbeelden daarvan zijn de onlinedankposts van prinses Amalia na haar 18e verjaardag en die van prinses Beatrix voor haar 85e verjaardag”, aldus de RVD. Ook met kerst bedanken de koning en zijn gezin via de socials iedereen voor alle kerstwensen die zij hebben ontvangen.

De RVD benadrukt daarbij wel dat “andersoortige post zorgvuldig wordt behandeld en wordt voorzien van een reactie”.