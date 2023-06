Koningspaar eet Zeebrugse garnalen en Mechelse koekoek bij banket

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima krijgen lokaal eten voorgeschoteld tijdens het staatsbanket in het Kasteel van Laken in Brussel. Zo staan onder meer Zeebrugse garnalen en Mechelse koekoek op het menu. Het Nederlandse koningspaar brengt een driedaags staatsbezoek aan België, waarvan de eerste dag wordt afgesloten met een staatsbanket in het kasteel waar de Belgische koning Filip en koningin Mathilde wonen.

Daarnaast staan ganzenlever, morieltjes, witte bonen en inheemse kersen op het menu. Dit is samengesteld in samenspraak met het Belgische koningspaar. In het kasteel is geen grote keuken, het eten wordt gebracht door een traiteur. In totaal eten 135 mensen mee met het staatsbanket, onder wie de twee koningsparen. Koningin Máxima zit naast koning Filip. Koning Willem-Alexander neemt naast de Belgische koning plaats en koningin Mathilde zit naast koning Willem-Alexander.

Gedurende de avond wordt het eten geserveerd door leerlingen van de Hotel- en Toerismeschool Spermalie in Brugge, die dinsdagmiddag aan het oefenen waren voor het staatsbanket. Dit zijn enkele tientallen jongens van tussen de 14 en 18 jaar oud.

Hoofdtafel

De tafels waaraan de gasten eten zijn gedekt met witte tafelkleden, waarop kandelaren en bloemboeketten zijn neergezet. Het koninklijke gezelschap en de rest van de gasten, onder wie politici, professoren en schrijvers, eten met zilveren bestek en drinken uit kristallen glazen. Het dessertbestek van de koningsparen en de rest van de ‘hoofdtafel’ is in de kern zilver maar voorzien van een gouden laagje.

De zilveren onderborden stammen nog uit de tijd van koning Leopold I, te herkennen aan de leeuw en eenhoorn die er in zijn gegraveerd. Onder meer de bloemenvazen zijn voorzien van een monogram met een blauw schildje. Dat betekent dat deze uit de tijd van koning Leopold II komen.

Na het eten vertrekken de gasten naar de Wintertuin voor een kop koffie. Dit is een gedeelte bij het paleis dat bestaat uit glaswerk. Het staat vol met bijzondere planten. Na afloop van het staatsbanket blijven koning Willem-Alexander en koningin Máxima slapen in het Kasteel van Laken.