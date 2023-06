Koningspaar en Amalia naar Jordanië voor huwelijk kroonprins

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn donderdag in Jordanië voor het huwelijk van kroonprins Hoessein en zijn partner Rajwa Khalid Al Saif. Hoessein is de oudste zoon van koning Abdullah II en koningin Rania.

Het huwelijk vindt plaats in het Zahran Palace in Amman, de hoofdstad van Jordanië. Op dezelfde locatie traden Abdullah II en Rania in 1993 in het huwelijk. De festiviteiten zullen daarna verplaatsen naar het Al Husseiniya Palace, waar het paar met hun gasten aan het banket zal gaan.

Voorafgaand aan het huwelijk vierde aanstaande bruid Rajwa een traditioneel hennafeest. Zo’n feest wordt gezien als de start van de huwelijksfestiviteiten. Koningin Rania was samen met haar dochters Iman en Salma op het feest aanwezig, bleek uit beelden die de vorstin deelde op Instagram.

Naast de Oranjes zullen er ook afgevaardigden van andere Europese koningshuizen bij het huwelijk aanwezig zijn. De Belgische koning Filip, koning Mathilde en hun dochter Elisabeth zijn van de partij, net als kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary van Denemarken.