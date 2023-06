Koningspaar en Filip en Mathilde nemen afscheid van elkaar

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdag afscheid genomen van de Belgische koning Filip en koningin Mathilde. Aan het einde van de laatste dag van het driedaagse staatsbezoek aan België vond een afscheidsceremonie plaats. Daarmee zit het staatsbezoek er bijna op.

Tijdens de ceremonie vond de inspectie van de erewacht plaats, werden de volksliederen gespeeld en namen de delegaties afscheid van elkaar.

Na de afscheidsceremonie zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima op weg gegaan naar de voormalige Handelsbeurs, die nu dient als locatie voor publieksevenementen. Daar zullen zij een aantal Nederlanders die in België wonen ontmoeten. Na met de Nederlanders gesproken te hebben over hun leven in het buurland, ontmoet het koningspaar nog de medewerkers van de ambassade.