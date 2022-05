Koningspaar niet met trein, maar met vliegtuig naar Oostenrijk

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan in juni met het vliegtuig naar Oostenrijk. Dat is besloten op basis van “efficiëntie, duurzaamheid en kosten”, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst desgevraagd weten. De binnenlandse reis tussen Wenen en Graz wordt wel met de trein gemaakt. Tijdens de treinrit worden gesprekken gevoerd met de Oostenrijkse klimaatminister Leonore Gewessler.

Een van de thema’s van het staatsbezoek aan Oostenrijk, dat van 27 tot en met 29 juni wordt gebracht, is duurzame mobiliteit. Het koninklijk paar gaat onder meer met vertegenwoordigers van bedrijven in gesprek over verduurzaming van gemotoriseerd vervoer, innovaties in e-mobility, autonoom rijden, waterstoftoepassingen en batterijtechnologie.

In zijn kersttoespraak afgelopen jaar sprak de koning over klimaatproblemen. “Die hebben we zelf gecreëerd en daarvan ondervinden we nu aan den lijve de gevolgen”, zei hij. Hij stelde dan ook dat het oplossen ervan “ons verhaal” kan zijn. De Rijksvoorlichtingsdienst liet daarop weten dat “afhankelijk van de aard van de reis, de bestemming, de doelmatigheid en de veiligheid” een “overwogen beslissing” wordt genomen over de inzet van het vervoersmiddel.

Op Koningsdag, die dit jaar in Maastricht werd gevierd, werd niet met de milieuvriendelijkere trein gereisd. Toen pakte de koninklijke familie de bus. In 2017 reisde de koning wel per koninklijke trein naar Tilburg, waar Koningsdag werd gehouden. De afgelopen jaren heeft de Tweede Kamer de koning regelmatig opgeroepen vaker de milieuvriendelijkere trein te gebruiken.