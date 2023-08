Koninklijk gezin zonder Ariane naar Formule 1-race

Koning Willem-Alexander en prinses Amalia zijn zondag net als zaterdag bij de kwalificatie van de Formule 1 opnieuw op het circuit van Zandvoort te vinden. Dit keer zijn ook koningin Máxima en prinses Alexia meegekomen. Hun bezoek was vooraf niet aangekondigd.

De koning sprak voorafgaand aan de Formule 1-race op Zandvoort onder anderen met Red Bull-teambaas Christian Horner.

Prinses Ariane ontbreekt in Zandvoort. De jongste dochter van het koningspaar is vermoedelijk nog in Italië, waar zij eerder deze week aankwam voor het nieuwe schooljaar. Ariane vervolgt haar middelbare schooltijd aan het United World College Adriatic, in de buurt van Triëst.

In 2021 brachten koning Willem-Alexander, koningin Máxima en dochters Amalia en Ariane een bezoek aan de Dutch Grand Prix.