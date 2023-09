Margriet aanwezig bij benefietgala van revalidatiecentrum Utrecht

Prinses Margriet is op vrijdagavond 3 november aanwezig bij het benefietgala van De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekend. Margriet is beschermvrouwe van De Hoogstraat Vriendenfonds.

Het benefietgala vindt plaats omdat het centrum voor medische specialistische revalidatie in Utrecht 75 jaar bestaat. Voorafgaand aan het diner spreekt de prinses met revalidanten en medewerkers van het centrum. Het gala wordt georganiseerd door De Hoogstraat Vriendenfonds en gepresenteerd door oud-olympisch schaatskampioenne Marianne Timmer.

Met het benefietgala wil het fonds geld ophalen voor de aanschaf van een zogenoemd Body Weight Support System. Met dit oefen- en trainingssysteem, dat eruitziet als een soort harnas, kunnen revalidanten sneller de eerste stappen maken in hun revalidatie.