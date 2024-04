Máxima bij opening van restaurant voor vluchtelingen

Koningin Máxima is donderdagmiddag in Amsterdam aangekomen bij de nieuwe locatie van A Beautiful Mess, een restaurant voor mensen met een vluchtelingenachtergrond. De vorstin werd welkom geheten door onder anderen de directeur van de organisatie Refugee Company en de initiatiefnemer van A Beautiful Mess.

Máxima begint haar bezoek met een uitleg over het restaurant. Het doel van Refugee Company is dat nieuwkomers in Nederland werkervaring opdoen, worden geholpen met hun integratie en worden begeleid bij het vinden van betaald werk. In Utrecht en Arnhem zijn al vestigingen van A Beautiful Mess.

De koningin krijgt na de introductie een rondleiding door het pand. Ook gaat ze in gesprek met mensen met een vluchtelingenachtergrond. Het bezoek wordt afgesloten met tafelgesprekken met diverse aanwezigen.