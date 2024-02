Máxima door minister van Financiën welkom geheten in Colombia

Koningin Máxima is zondag aangekomen in Bogotá in Colombia. De koningin werd bij aankomst op het El Dorado International Airport in de hoofdstad welkom geheten door onder anderen Ricardo Bonilla González, de minister van Financiën en Overheidskrediet van Colombia. De koningin brengt tot en met woensdag een bezoek aan het land.

Het bezoek van de koningin aan het land staat in het teken van financiële gezondheid en het bevorderen van goede toegang tot financiële diensten. De koningin doet het bezoek in het kader van haar rol als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Máxima bezoekt maandag drie projecten in en rondom de stad Medellín, waaronder Cooperative Financiera de Antioquia. Dit is een financiële coöperatie, waarbij lokale overheden samenwerken om mensen met lage inkomens economisch perspectief te geven. Daarna keert de koningin terug naar Bogotá, waar ze op dinsdag en woensdag gesprekken voert over financiële inclusie en gezondheid.

De koningin spreekt tijdens het bezoek aan het Zuid-Amerikaanse land nog met onder anderen president Gustavo Petro en Francia Márquez, de vicepresident en minister van Gelijkheid en Rechtvaardigheid.