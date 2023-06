Nederlands en Belgisch koningspaar bezoeken Climate Tech Forum

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdagochtend de eerste editie van het Climate Tech Forum bezocht in Brussel. Dat deed het koningspaar, dat een driedaags staatsbezoek brengt aan België, samen met de Belgische koning Filip en koningin Mathilde.

“Ik wens u alleen een verreikende en vruchtbare dag”, zei Filip in een toespraak. Ook Willem-Alexander speechte. “Wat inspirerend om vanmorgen zoveel enthousiaste Belgen en Nederlanders bij elkaar te zien die samenwerken aan een sterke en schone economie en aan klimaattechnologie”, zei de koning onder meer.

Het forum werd georganiseerd door de Nederlandse ambassade in Brussel en het consulaat in Antwerpen. Tijdens het evenement kunnen de honderden deelnemers van bedrijven, kennisinstellingen en vertegenwoordigers uit het publieke domein kennis uitwisselen over bijvoorbeeld groene waterstof, klimaatneutraal bouwen, toekomstgerichte landbouw en slimme en duurzame mobiliteit.

Koning Willem-Alexander en koning Filip bezoeken vervolgens het Aerospacelab, een bedrijf dat satellieten bouwt, en koningin Máxima en koningin Mathilde gaan langs bij de Koningin Elisabeth Muziekkapel. Aansluitend volgt een themalunch over watermanagement, een belangrijk thema voor zowel Nederland als België.