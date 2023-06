NOS zendt herdenking slavernijverleden en Keti Koti Festival uit

De NOS zendt op 1 juli de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden en het Keti Koti Festival live uit. Tijdens de herdenking in het Amsterdamse Oosterpark houdt koning Willem-Alexander een toespraak. De verwachting is dat de koning het excuus dat premier Rutte vorig jaar uitsprak, zal herhalen.

Bij de herdenking, die vanaf 13.30 uur te volgen is op NPO 1, zijn ook onder anderen koningin Máxima, premier Mark Rutte en nazaten uit de Afro-Surinaamse en de Afro-Caribische gemeenschap in Nederland aanwezig. Vanaf 19.05 uur wordt het Keti Koti Festival vanaf het Museumplein uitgezonden. Daar wordt het verbreken van de ketenen gevierd.

Op 1 juli 1863 werd de slavernij bij wet afgeschaft in Suriname en de Caraïbische eilanden. Veel tot slaaf gemaakte mensen werkten echter nog zo’n tien jaar door, waardoor de slavernij voor velen pas echt in 1873 klaar was. Op 1 juli 2023 is dat 150 jaar geleden.

Veel nazaten van tot slaaf gemaakte mensen hopen dat de koning excuses aan zal bieden. Koning Willem-Alexander “voelt zich persoonlijk zeer betrokken bij het onderwerp”, zei de premier eerder al. Eind vorig jaar gaf hij opdracht voor een onafhankelijk onderzoek naar de rol van het koninklijk huis in de koloniale geschiedenis.