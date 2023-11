Onderzoek: vertrouwen in monarchie blijft maar aanpassingen nodig

Nederland een republiek? Dat nooit, zegt bijna driekwart van de duizend geënquêteerden in een onderzoek naar de toekomst van de monarchie door Vorsten. Toch plaatsen ook zij – grotendeels koningsgezinden – kanttekeningen bij het functioneren van het koninklijk huis. Vijf belangrijke aanpassingen kunnen er volgens de respondenten voor zorgen dat de monarchie relevant blijft en toekomstbestendig wordt.

Kosten grootste struikelblok

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan voerde Vorsten in oktober 2023 een onderzoek uit onder lezers en volgers van Vorsten en Plus Magazine. Oranjefans én ouderen dus; van oudsher de trouwste fans van de monarchie. Een aantal koninklijke misstappen uit het verleden zoals de Griekse vakantie in Corona-tijd en de koop van een duur jacht heeft ook hun vertrouwen geschaad, zegt 44%. Maar een koningshuis draagt bij aan onze nationale trots en is belangrijk voor de Nederlandse handels- en diplomatieke relaties. Alleen… die kosten (51%), die privileges (39%) en dat systeem van erfopvolging (25%): dat zijn toch wel drie (zwaarwegende) nadelen, ook voor veel koningsgezinden.

Vijf belangrijke aanpassingen volgens de ondervraagden:

Het moet zichtbaarder worden wat de koning en koningin allemaal doen (75%) Ook de koning(in) moet belasting betalen – net als andere Nederlanders (69%) Het koningshuis moet meer openheid van zaken geven (58%) Het koningspaar, hun dochters en andere mogelijke troonopvolgers moeten beter beschermd worden (55%) De kosten van de monarchie moeten omlaag (53%)

Vertrouwen in Amalia als toekomstig koningin

In Amalia als toekomstige koningin heeft 78% het volste vertrouwen. Deze ‘powerprinses’ gaat het even goed (41%) of zelfs beter (28%) doen dan haar vader. 80% van de respondenten zou het overigens heel goed begrijpen als Amalia afziet van de troonsopvolging: de nadelen zijn volgens bijna tweederde voor haar groter dan de voordelen.

Brief aan de koning

In hún brief aan de koning formuleerden respondenten een advies, tip, waarschuwing of aanmoediging voor het koninklijk drietal. Die varieerden van loftuitingen als ‘Majesteit, nog vele jaren en na u nog vele eeuwen. Oranje boven!’ tot kritische adviezen als ‘Schaf de monarchie af en laat uw kinderen zelf hun toekomst kiezen.’

