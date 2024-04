Ook Letizia en Máxima aan de slag op 2e dag staatsbezoek Spanje

Koningin Letizia en koningin Máxima laten zich op de tweede dag van het Spaanse staatsbezoek aan Nederland ook zien. Op de eerste dag waren de koninginnen alleen bij de welkomstceremonie en bij het staatsbanket, maar nu brengen ze ook bezoeken aan een organisatie voor jongeren en het Spaans Film Festival in Amsterdam.

’s Ochtends gaan Máxima en Letizia naar LAB6, een plek in Amsterdam Nieuw-West waar activiteiten van sport tot cultuur worden georganiseerd voor en door jongeren tussen de 12 en 23 jaar oud. Ze spreken met jongeren over de invloed van dit soort plekken op de mentale gezondheid van jongeren. Daarna gaan ze naar Koninklijk Theater Tuschinski, waar het Amsterdams Spaans Film Festival plaatsvindt. Het evenement is er om wederzijds cultureel bewustzijn door middel van Spaanse en Latijns-Amerikaanse films in Nederland te versterken.

Ook koning Willem-Alexander en koning Felipe gaan donderdag samen op stap. ’s Ochtends gaan ze naar een bijeenkomst voor Spaanse en Nederlandse bedrijven in de cybersecurity- en fintechsector in Den Haag. Daarna volgt voor Felipe een bezoek aan de Staten-Generaal, waar hij de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer ontmoet. Op het Binnenhof luncht Felipe met demissionair viceminister-president Rob Jetten en Willem-Alexander.

Contraprestatie

Felipe en Willem-Alexander spreken ’s middags met onderzoekers van Clingendael en Elcano over de toekomst van de Europese Unie. Ook staat een bezoek aan het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk op de planning. ESTEC is het technologisch hart van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, waar Nederland en Spanje beide medeoprichters van zijn.

Het staatsbezoek wordt afgesloten met de zogenoemde contraprestatie, een receptie in Museum STRAAT in Amsterdam waarmee het Spaanse koningspaar dank uitspreekt voor het bezoek. Hier is prinses Amalia ook bij. Woensdag was ze ook al aanwezig bij het staatsbanket in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.