Oranje Fonds betaalt onderzoek naar gemeenschapszin in Nederland

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Verwey-Jonker Instituut gaan een groot meerjarig onderzoek doen naar de gemeenschapszin in Nederland. Zij gaan kijken in 33 buurten welke aanpak rond gemeenschapsontwikkeling het beste werkt. De kennis die dit oplevert kan helpen om ervoor te zorgen dat in meer Nederlandse buurten mensen naar elkaar omkijken. Dat maakte het Oranje Fonds, dat het onderzoek financiert, maandag bekend. De resultaten worden op zijn vroegst eind 2025 verwacht.

De kennis in Nederland over het stimuleren van gemeenschapsontwikkeling is op dit moment beperkt. Tegelijkertijd zijn er wel steeds meer gemeenten die dit onderwerp in hun beleid noemen en willen meenemen. Daarom hebben de twee onderwijsinstellingen en het Oranje Fonds het onderzoek in gang gezet.

“We kijken naar het belang van de lokale context, wat gemeenschapsontwikkeling kan betekenen voor individuele personen en voor de verbindingen tussen buurtbewoners”, zeggen onderzoekers Annica Brummel en Maarten Kwakernaak. Een belangrijke vraag lijkt te zijn wat buurtbewoners elkaar te bieden hebben. “Hierbij kun je denken aan talenten en vaardigheden van mensen, zoals talent voor het organiseren van activiteiten in de buurt”, leggen de onderzoekers uit. “Maar je kan ook denken aan plekken in de buurt, zoals een buurthuis of moestuin.”

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.