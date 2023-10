Prins Bernhard Cultuurfonds ‘verrast’ door onthulling NSDAP-pas

Het Prins Bernhard Cultuurfonds laat woensdag weten “erg verrast” te zijn door het nieuws dat de NSDAP-pas van prins Bernhard in zijn archief is aangetroffen. Het nieuws kwam woensdag naar buiten via NRC en historicus Flip Maarschalkerweerd, de oud-directeur van het Koninklijk Huisarchief.

Deze vond de kaart naar eigen zeggen in het privéarchief van de prins dat hij na zijn overlijden moest inventariseren. Bernhard, die in 2004 overleed, heeft altijd ontkend dat hij lid was geweest van de partij van Adolf Hitler. “We gaan op een rij zetten wat dit voor ons als Cultuurfonds betekent”, aldus de woordvoerder.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 35 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar zo’n 3500 projecten door heel Nederland en het Caribisch deel van het koninkrijk. Het geld wordt vergaard dankzij donateurs en partners, maar ook door bijdragen van de VriendenLoterij en Nederlandse loterij. Ook kent het fonds sinds 1950 Zilveren Anjers toe aan vrijwilligers die zich inzetten voor de cultuur of het natuurbehoud.