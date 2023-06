Prinses Alexia trots op ‘enorm sterke’ Amalia

Prinses Alexia is “hartstikke trots” op haar oudere zus prinses Amalia, om de wijze waarop zij omgaat met de bedreigingen aan haar adres. Dat vertelde de jongere zus van Amalia vrijdag tijdens het persgesprek na afloop van de jaarlijkse zomerfotosessie.

Alexia noemt Amalia iemand “die enorm sterk in haar schoenen heeft gestaan de afgelopen tijd”. “Ik had het haar niet nagedaan”, aldus de prinses.

“De enige manier, helaas, waarop zowel Ariane als ik er voor haar kunnen zijn, is met haar praten en naar haar luisteren. Meer kunnen we helaas niet doen”, vervolgde zij.

Heel heftig

Daarop vulde Amalia haar jongere zus aan. “Ik denk dat we vergeten dat het een impact heeft gehad op de hele familie en dat het heel heftig is. En dat we er ook gewoon voor elkaar zijn als gezin.”

Na afloop van een staatsbezoek in Zweden in oktober maakte het koningspaar bekend dat Amalia wordt bedreigd. Om die reden ging zij niet op kamers in Amsterdam, waar zij studeert aan de Universteit van Amsterdam.