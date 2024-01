Prinses Beatrix bij symposium van interreligieus netwerk

Prinses Beatrix heeft maandagavond een symposium bijgewoond van het interreligieuze netwerk In Vrijheid Verbonden. Tijdens de bijeenkomst in TivoliVredenburg in Utrecht werd onder meer gesproken over polarisatie en welke invloed religies en levensbeschouwingen vanuit hun waarden kunnen hebben op de samenleving.

Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar Polarisatie en Veerkracht, sprak tijdens het symposium over onder meer de dynamiek van polarisatie. Ook leverden vertegenwoordigers van de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities een artistieke bijdrage. De prinses ging na afloop in gesprek met religieuze leiders en jongeren.

De eerste bijeenkomst van In Vrijheid Verbonden werd in 2005 georganiseerd ter ere van het 25-jarig regeringsjubileum van toenmalig koningin Beatrix.