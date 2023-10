Prinses Beatrix gaat naar Curaçao en Aruba

Prinses Beatrix reist volgende maand naar Curaçao en Aruba. Het bezoek duurt van 7 tot en met 10 november, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag bekendgemaakt.

Het bezoek staat in het teken van het werk van Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en sociaal-maatschappelijke initiatieven op de eilanden. De aanleiding van de reis is een congres van DCNA, waar Beatrix beschermvrouwe van is, over natuurvriendelijke oplossingen voor herstel van de ecosystemen op de Nederlandse Caribische eilanden.

De 85-jarige prinses trapt haar bezoek af op Curaçao. Daar gaat ze op de eerste dag langs bij een landhuis dat een van de grootste plantages van het eiland bezat. Op de tweede dag van haar bezoek aan het eiland gaat ze onder meer naar een initiatief dat buurttuinen creëert in Willemstad.

Daarna is Beatrix twee dagen op Aruba. Op de eerste dag gaat ze onder meer naar een speeltuin en de Arubaanse kindertelefoon. De tweede en laatste dag van haar bezoek is de prinses onder meer op de universiteit van Aruba te vinden.