Prinses Beatrix start bezoek Curaçao bij museum over slavernij

Het bezoek van prinses Beatrix aan Curaçao gaat dinsdag van start met een bezoek aan het landhuis Savonet, gelegen in het Christoffelpark. Vroeger bevond zich daar een plantage, nu dient het landhuis als museum waar meer wordt verteld over de voormalige plantage en de slavernij. Bovendien worden er lessen gegeven over de natuur. De 85-jarige prinses kwam maandag op het eiland aan, waar zij tot en met donderdagochtend lokale tijd blijft. Dan vliegt Beatrix naar Aruba, waar zij het bezoek vrijdag afsluit.

Het bezoek staat in het teken van het werk van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), waarvan de prinses beschermvrouwe is, en sociaal-maatschappelijke initiatieven. Beatrix krijgt dinsdagochtend een rondleiding door het museum en neemt deel aan een les over de natuur met basisschoolleerlingen. Die zullen samen met onder anderen operazangeres Tania Kross een optreden geven voor de prinses. Beatrix sluit de dag af bij het Nationaal Park Shete Boka, waar de prinses meer hoort over de vorming van de kuststrook en het uitzichtpunt Boka Pistol.

De prinses gaat op woensdag nog langs bij een buurttuin en een natuurgebied op het eiland. Het programma in Curaçao eindigt die dag met een diner bij de gouverneur van Curaçao. Beatrix bezocht haar geliefde eiland in november 2021 voor het laatst, ten tijde van de coronapandemie. Tijdens dat bezoek moest daarom soms nog afstand worden gehouden. Een paar dagen na thuiskomst bleek de prinses besmet te zijn met het coronavirus. Waar zij het virus had opgelopen, werd niet bekendgemaakt.