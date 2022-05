Prinses Beatrix viert komst Nederlandse boeren naar Denemarken

Prinses Beatrix is vrijdag in Denemarken om te vieren dat Nederlandse boeren al vijfhonderd jaar actief zijn in het land. De prinses werd door koningin Margrethe ontvangen op het eiland Amager, waar meerdere activiteiten stonden gepland.

Beatrix begon de dag met een ontvangst op het stadhuis van Dragør. De prinses en koningin vertrokken daarna naar het Amager Museum voor een tentoonstelling over de lokale geschiedenis en de komst van Nederlanders. Beatrix en Margrethe bezochten vervolgens een andere expositie die in het teken staat van de Nederlandse geschiedenis op Amager.

Het bezoek werd afgesloten met een bezoek aan een boerderij. Daar kregen de prinses en de koningin een rondleiding van de van oorsprong Nederlandse boerenfamilie die er kruiden, bloemen en groenten teelt.