Prinsessen hebben ‘klassieke’ zussenband met elkaar

Prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane hebben een “klassieke” zussenband met elkaar. Dat vertelden de dochters van koning Willem-Alexander en koningin Máxima vrijdag tijdens het persgesprek na afloop van de zomerfotosessie bij de strandtent La Cantina op het Zuiderstrand in Den Haag.

“Onze band is net zoals andere zussen: ik steel haar kleren, zij steelt die van mij. Je maakt er dan ruzie over en dan is het binnen vijf minuten weer goed”, zei Alexia (18) lachend. De prinsessen somden ook op dat ze samen graag activiteiten als tennissen, paardrijden en zwemmen doen. “En samen weg bij de ouders”, vulde de koning grappend aan.

De koningin vertelde dat ze het “heel leuk” vindt om te zien hoe haar dochters elkaar steunen. “Daar ben ik heel trots op.”

Ook de koning is blij met de band. “De zusjes kunnen alle drie best wel ruzie maken met elkaar, maar als iemand van buiten ook maar iets zegt dan verdedigen ze elkaar echt tot op het allerlaatste moment.”