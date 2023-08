Prinsjesdag dit jaar weer live te volgen op platforms NOS

De NOS doet dit jaar op diverse platforms weer live verslag van Prinsjesdag, maakte de omroep woensdag bekend. Het is de tweede en waarschijnlijk ook laatste keer dat het nu demissionaire kabinet-Rutte IV de begroting van het komende jaar presenteert. Omdat het Binnenhof nog steeds wordt verbouwd, leest koning Willem-Alexander de troonrede dit jaar opnieuw voor in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

De middaguitzending wordt gepresenteerd door Rob Trip en Saïda Maggé. Laatstgenoemde is bij de rijtoer van de Glazen Koets en praat onder meer met royaltyverslaggever Albert Bos. Langs de route praten verslaggevers Malou Petter en Youssef Abjij met het aanwezige publiek. Behalve van de rijtoer en het uitspreken van de troonrede wordt er ook verslag gedaan van de balkonscène. Mogelijk is prinses Alexia hier ook bij, aangezien zij dit jaar 18 jaar is geworden.

Na afloop van de troonrede worden er met politiek verslaggever Arjan Noorlander in de studio reacties uit de politiek besproken. Politiek verslaggever Marleen de Rooy spreekt met demissionair minister Sigrid Kaag van Financiën en demissionair premier Mark Rutte nadat de minister ’s middags de miljoenennota aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Ook op de radio en online wordt er bij de NOS verslag gedaan van Prinsjesdag. De hoogtepunten van de dag worden ’s avonds in een samenvatting op NPO 2 uitgezonden.