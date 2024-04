Rondleidingen door Balmoral Castle binnen 24 uur uitverkocht

In minder dan een dag tijd zijn alle rondleidingen door Balmoral Castle komende zomer uitverkocht. Woensdag begon de verkoop voor tours door het zomerverblijf van de Britse koninklijke familie. Het is voor het eerst dat bezoekers bepaalde delen van het Schotse kasteel kunnen bezoeken.

Tijdens de rondleiding krijgen bezoekers de kans om “door de tijd te reizen” in het kasteel dat in 1855 werd opgeleverd en werd gekocht door toenmalig koningin Victoria en prins Albert. Eerder konden alleen de balzaal en de tuin van het kasteel bezocht worden, maar nu kunnen bezoekers ook een kijkje nemen in andere ruimtes van Balmoral. Het gaat om onder meer de eetzaal, de bibliotheek en de ruimte waar koningin Elizabeth vlak voor haar dood in 2022 toenmalig conservatief leider Liz Truss uitnodigde om premier te worden van Groot-Brittannië.

In totaal waren er per dag veertig tickets beschikbaar. De rondleidingen zijn telkens voor groepen van maximaal tien personen en vinden van 1 juli tot en met 4 augustus plaats.