RVD maakt programma en precieze data staatsbezoek Vietnam bekend

De Rijksvoorlichtingsdienst maakte dinsdag bekend dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima van 19 tot en met 22 maart op staatsbezoek gaan naar Vietnam. De aankondiging werd al in december gedaan, alleen was toen nog niet bekend wanneer het bezoek precies plaats zou vinden. Ook het programma voor de reis is dinsdag gecommuniceerd.

Het koningspaar, dat is uitgenodigd door president Vo Van Thuong, begint de reis in de hoofdstad Hanoi met een kranslegging bij het Monument van Nationale Helden en Martelaren. Daarna volgt een welkomstceremonie bij het presidentieel paleis en een ontmoeting met de premier en de voorzitter van de Nationale Assemblée. In de middag houdt de koning een toespraak en woont hij een traditionele drakenbootrace bij. De koningin gaat dan met de echtgenote van de Vietnamese president naar een school. In de avond is er een staatsbanket waar de staatshoofden van beide landen een toespraak houden.

Op de tweede dag van het bezoek staan bezoeken aan Hanoi, Hai Phong en Cat Ba Island op het programma. Het koningspaar bezoekt onder meer een universiteit, een scheepswerf en een herplantingsproject van mangrovebomen. In de avond vliegen Willem-Alexander en Máxima naar Ho Chi Minh-stad waar het bezoek donderdag verdergaat.

Donderdag en vrijdag

De voorlaatste dag van het staatsbezoek begint met een ontmoeting in het Hilton Hotel met onder meer Vietnamese bedrijven, kennisinstellingen en non-gouvernementele organisaties. Zij richten zich op de Mekongdelta in het zuiden van Vietnam, de op twee na grootste delta ter wereld. Aansluitend bezoeken Willem-Alexander en Máxima een galerie over beeldende kunst en spreken zij met Vietnamese kunstenaars. Verder ontmoet het koningspaar Nederlanders met Vietnamese roots en worden zij door landgenoten die in Vietnam wonen en werken ontvangen.

Vrijdag, de laatste dag van het bezoek, begint met een gesprek met vrouwelijke rolmodellen die een vooraanstaande positie in de provincie Dak Lak hebben. ’s Middags volgen de koning en koningin onder meer een presentatie over duurzame landbouw en bezoeken zij de koffie- en peperplantage Cu Sue Cooperative. Het staatsbezoek wordt afgesloten met een bezoek aan een fototentoonstelling over de lokale bevolking.