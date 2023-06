Server kan stormloop op kaarten Noordeinde en Stallen niet aan

Het verstrekken van kaarten voor een bezoek aan Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen verloopt maandagochtend niet soepel. De server van de website van Koninklijke Verzamelingen, die zorg draagt voor het erfgoed van het koninklijk huis, kan de grote vraag niet aan. Dat heeft een woordvoerder van Koninklijke Verzamelingen maandag aan het ANP laten weten.

Het is niet duidelijk hoelang de problemen duren. Paleis Noordeinde en de aangrenzende Koninklijke Stallen zijn ook deze zomer weer geopend voor het publiek. Deze zomeropenstelling is over het algemeen erg populair. Daarom openen de locaties dit jaar wel langer hun deuren dan voorheen. Dit jaar kunnen bezoekers er twaalf in plaats van vier dagen heen.

De locaties zijn van 1 tot en met 6 en van 8 tot en met 13 augustus geopend. In het werkpaleis van de koning kunnen bezoekers naar het zogeheten corps de logis. Dit zijn onder meer de grote balzaal en de balkonkamer van Noordeinde. Bezoekers van de Koninklijke Stallen kunnen daar deze zomer de gouden koets, de glazen koets en de koninklijke bus bezichtigen.