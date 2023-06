‘Veelal niet-positieve’ impact social media op leven Amalia

Voor prinses Amalia hebben social media “een grote impact” gehad op haar leven. “En veelal niet positief”, zei de oudste dochter van koning Willem-Alexander en Máxima vrijdag tijdens het persgesprek na de zomerfotosessie in Den Haag.

“Maar je leert ermee omgaan”, aldus Amalia. “Je leert het ook niet te lezen en ook het niet persoonlijk op te vatten.”

De zomerfotosessie vond dit jaar plaats bij strandtent La Cantina op het Zuiderstrand in Den Haag. Vorig jaar zou de fotosessie daar ook plaatsvinden, maar vanwege ongunstige weersvoorspellingen werd die toen verplaatst naar Paleis Noordeinde. Het hele gezin was aanwezig vrijdag. Ook hondje Mambo was van de partij.