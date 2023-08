Vervolg Het Verhaal van Nederland gaat over de Oranjes

Het vervolg op de serie Het Verhaal van Nederland gaat over het vorstenhuis Oranje-Nassau. Dat heeft de NTR dinsdag bekendgemaakt tijdens de najaarspresentatie van de NPO. Het eerste seizoen van de serie was met wekelijks tussen de 1,5 en 2 miljoen kijkers een van de grote NPO-hits van 2022.

Het Verhaal van Nederland: Oranje-Nassau gaat volgens een kort statement over “een vorstenhuis met helden en zwarte schapen die soms worden verguisd en dan weer op handen worden gedragen. Verteller Daan Schuurmans loodst de kijker door de geschiedenis in binnen- en buitenland.” Eerder meldde de NTR dat er werd nagedacht over twee vervolgreeksen: eentje over de Oranjes en eentje over de geschiedenis van Amsterdam.

Het is nog niet bekend wanneer de serie wordt uitgezonden. Het is niet de enige historische documentaire die de NPO dit seizoen uitzendt. Omroep ZWART komt met een programma over Nelson Mandela. In Nelson Mandela: Hype of Hoop gaan omroepbazen Akwasi en Gianni Lieuw-A-Soe naar Zuid-Afrika om “met eigen ogen te zien wat de strijd van Mandela het land eigenlijk heeft opgeleverd”. Het is in december tien jaar geleden dat de verzetsheld en oud-president van het land overleed.