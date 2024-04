Warmere Koningsdag volgt op koude en regenachtige koningsnacht

Feestvierders moeten tijdens koningsnacht en Koningsdag rekening houden met wisselvallig weer. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de kans op regen groot, meldt Weeronline. Bezoekers van de evenementen moeten zich dan ook voorbereiden op neerslag en temperaturen van 4 tot 7 graden. In het oosten blijft het wel droog.

Op Koningsdag wordt het waarschijnlijk een stuk warmer. In Emmen, waar koning Willem-Alexander met familie zijn verjaardag viert, wordt het ongeveer 16 graden en in het zuidoosten van het land kan het zelfs 18 graden worden. In de ochtend trekt nog een regengebied noordwaarts over het land, maar daarna blijft het een tijd droog. Later in de middag en in de avond kan het opnieuw gaan regenen.