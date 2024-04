Weersomslag brengt warmere en mogelijk droge Koningsdag

De kans dat koning Willem-Alexander het op zijn verjaardag droog houdt in Emmen is op dit moment volgens Weeronline vrij groot. Ook wordt het op Koningsdag zonniger en met temperaturen tussen de 12 en 17 graden warmer dan de afgelopen periode.

Richting het weekend staat een weersomslag op het programma en is na een periode van vrij koud en wisselvallig lenteweer beter weer op komst. De wind die sinds 15 april vanuit het noorden vrij koude lucht richting Nederland blaast, draait vrijdag naar het zuiden. Daardoor wordt er zachte lucht aangevoerd en gaat het kwik omhoog. Vrijdag is het nog 10 tot 13 graden, maar zaterdag kan de temperatuur verder stijgen tot lokaal 17 graden in het zuidoosten van het land. Op de Waddeneilanden en aan zee is het met 12 à 13 graden wat frisser. In deze tijd van het jaar is het gebruikelijk 13 tot 17 graden.

Weeronline sluit vooral zaterdagmiddag en -avond enkele buien verspreid over het land niet uit. Toch acht het weerbureau de kans vrij groot dat de dag droog en vrij zonnig verloopt. In Emmen, de stad in Drenthe die het koninklijk gezelschap dit jaar aandoet, wordt er zaterdag een middagtemperatuur van 17 graden verwacht. De kans op neerslag in Emmen voor die dag wordt momenteel ingeschat op 30 procent.