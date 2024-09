Nederlandse hitserie Máxima te zien op Italiaanse televisie

De Nederlandse hitserie Máxima is vanaf deze week te zien op de Italiaanse zender Rai 1. Dat meldt de Italiaanse nieuwssite Gaeta woensdag. De eerste aflevering van het eerste seizoen werd dinsdagavond uitgezonden.

De serie van Videoland toont het leven van koningin Máxima, vanaf haar jeugd in Argentinië tot het moment dat zij besluit om met de Nederlandse prins Willem-Alexander te trouwen. De hoofdrollen worden gespeeld door Martijn Lakemeier, Delfina Chaves, Elsie de Brauw en Sebastian Koch. De eerste reeks kreeg in Nederland lovende kritieken en werd aan 25 landen verkocht.

Het tweede seizoen is in de maak. In dit vervolg wordt verteld hoe Máxima trouwt en moeder én koningin wordt.