Netflixserie Meghan opgeschort om verwoestende branden in LA

De nieuwe Netflixserie With Love, Meghan is uitgesteld naar aanleiding van de verwoestende branden in Los Angeles. De hertogin van Sussex heeft dit verzoek zelf bij de streamingdienst gedaan, werd zondagavond bekend.

Aanvankelijk zou de serie op woensdag 15 januari verschijnen, maar de nieuwe releasedatum is nu verschoven naar dinsdag 4 maart. “Ik ben dankbaar voor de steun van mijn partners van Netflix bij het uitstellen van de release, we focussen ons op de behoeften van de slachtoffers van de branden in mijn thuisstaat Californië”, laat de vrouw van de Britse prins Harry in een verklaring weten.

De serie is opgenomen in Montecito, de woonplaats van Harry en Meghan, op zo’n 145 kilometer ten westen van Los Angeles. In de achtdelige serie viert Meghan “de vreugde van koken, tuinieren, entertainen en vriendschap”. Onder anderen actrices Mindy Kaling en Abigail Spencer zijn als gast van de hertogin te zien in de serie.