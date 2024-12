Nichtjes Diana dragen iconische zwarte jurk van tante

Eliza en Amelia Spencer, de nichtjes van prinses Diana, zijn in een bijzondere outfit op de loper van de Fashion Awards 2024 verschenen. De twee droegen een soortgelijke jurk als de iconische zwarte jurk die hun tante ooit droeg.

De tweeling droeg een off-shoulderjurk met een gouden sieraad om de hals, net als hun tante in 1994. De zwarte jurk wordt als een van de meest iconische outfits van Diana gezien, omdat ze die droeg op de dag dat haar man Charles bekende dat hij een affaire met Camilla had.

Het is voor Amelia niet de eerste keer dat ze haar kleding liet inspireren door haar in 1997 overleden tante. Zo ook tijdens haar bruiloft, waarvoor Amelia door Versace een speciale sluier liet maken. “Ik denk dat mijn tante heel trots zou zijn om me te zien op mijn trouwdag”, zei ze toen. “Ik weet dat de Versace-familie ook van Diana hield, dus we hebben een speciale band.”