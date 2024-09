Nieuw standbeeld koningin Elizabeth onthuld in Andover

In de Engelse plaats Andover is maandag een nieuw standbeeld van koningin Elizabeth onthuld. Het bronzen standbeeld was oorspronkelijk gemaakt om het platina jubileum van de vorstin in 2022 te vieren. De koningin bezocht het plaatsje zelf in 1993.

Het beeld toont een oudere Elizabeth. Kunstenaar Amy Goodman noemde het ook een “eer en voorrecht” om het beeld van de Queen te maken. Ze wilde met haar werk de “warmte en bescheidenheid” van de in 2022 overleden koningin vastleggen, zei ze bij de BBC. “Ze had zo’n stralende lach.”

Volgend jaar wordt er nog een standbeeld van Elizabeth onthuld, in Romsey. Dat tweede kunstwerk beeldt de jonge koningin tijdens haar kroning af.

Eerder deze maand werd in de Noord-Ierse stad Antrim een ander beeld van Elizabeth onthuld. Dat werk kreeg al snel na de onthulling behoorlijk negatieve reacties.