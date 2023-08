Nieuwbouwwijk ENKA in Ede loopt uit voor koningspaar

Inwoners van de nieuwbouwwijk ENKA in Ede liepen donderdag massaal uit voor de komst van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Rijendik stonden jonge ouders, kinderen, jongeren en ook ouderen langs de weg te filmen en te fotograferen, terwijl het koningspaar zich een weg door de wijk baande voor een rondleiding.

Van de regen die donderdagochtend in Nijkerk nog zorgde voor een natte start van het streekbezoek aan de Gelderse Vallei, is in Ede niks meer te zien. In de volle zon wandelen koning en koningin door de wijk, gebouwd op het terrein van de voormalige Nederlandse Kunstzijdefabriek. Voor de bouw van de wijk zijn in de loop van de jaren veel fabriekspanden gesloopt, maar zijn een aantal karakteristieke gebouwen, zoals de fabriekspoort blijven staan.

“Ik was vergeten dat ze kwamen dus dacht echt van: wat gebeurt hier nu”, zegt bewoonster Angelique terwijl de stoet van buurtgenoten, pers en natuurlijk het koningspaar en hun gevolg aan haar huis voorbijtrekt. Anthony en Chris, beiden 18 jaar, steken grinnikend hun mobieltjes weer in hun zakken nadat ook zij even een foto van het koningspaar hebben gemaakt. “Er gebeurt hier echt nooit wat, dus dit is wel heel speciaal hoor”, lachen ze.

De route vervolgt naar de plek waar burgemeester Verhulst van Ede de bouwplannen voor treinstation Ede Wageningen nader toelicht. Na afscheid te hebben genomen stapte het koningspaar weer in een bus naar de volgende stop: korfbalvereniging DVO/Transus. Daar kregen zij onder meer een demonstratie van het eerste team en een sjaal van de club.