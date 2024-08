Nieuwe docuserie over prinses Diana in de maak

Er is een driedelige docuserie op komst over de dood van prinses Diana die Who Killed Diana? gaat heten. Dat heeft de Amerikaanse nieuwssite Deadline bekendgemaakt.

Een van de bedrijven achter de serie, Empress Films, is hetzelfde als dat van de Netflix-documentaires Depp vs. Heard en The Mystery of Marilyn Monroe. Het is nog niet bekend of de nieuwe productie ook naar deze streamingdienst zal komen. Het is de bedoeling dat de reeks eerst gemaakt wordt, en daarna gekeken wordt naar een passende plek voor uitzending.

Empress Films was ook verantwoordelijk voor de docuserie Who Killed Jill Dando?, over de mysterieuze moord op de Engelse nieuwslezeres Jill Dando. De reeks over Diana is de volgende binnen deze productielijn, waarin gefocust wordt op de dood van iconische figuren in de hoop een nieuw licht te werpen op de zaak. “Deze nieuwe franchise zal niet alleen de dood van beroemde figuren opnieuw aankaarten, maar zal het verhaal ook actief vooruit helpen met nieuwe stemmen en frisse inzichten op boeiende en complexe details”, aldus Jon Adler namens EverWonder, het andere bedrijf achter de productie.

Prinses Diana en haar partner Dodi Fayed kwamen in augustus 1997 om het leven in Frankrijk bij een auto-ongeluk in een tunnel, terwijl ze achterna werden gezeten door paparazzi. Who Killed Diana? gaat in op met name de nasleep van die dood, en de rol die verschillende mensen daarbij speelden. In sommige gevallen gaat het om de eerste interviews met die betrokkenen ooit.